«Депутаты попались»: Госдума рассылает ответы на запросы избирателей, написанные под копирку

Депутаты Госдумы отделываются от избирателей отписками. Об этом заявил член Совета челябинского регионального отделения Российского общественного движения «Открытая Россия» Кирилл Артюхов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в начале ноября с помощью сайта pensiya.org Артюхов задал депутатам «Единой России» от Челябинской области, голосовавшим за повышение пенсионного возраста, пару вопросов о пенсионной реформе. В частности, он поинтересовался «их мотивами голосовать за этот откровенно антинародный законопроект». Депутаты Бахметьев, Бурматов, Вяткин, Колесников и Литовченко на запрос пока не отреагировали. Зато пришел ответ Елены Ямпольской.

«Она оказалась не столь многословной, как её коллега Шишкоедов В.М., но несколько моментов в тексте заслуживают внимания, – рассказал в соцсетях Кирилл Артюхов. – Целиком текст ответа привожу ниже, здесь же упомяну лишь наиболее любопытные моменты: – «все средства, «сэкономленные» в результате увеличения пенсионного возраста, в полном объёме пойдут на повышение пенсий» (действительно, не на своих же зарплатах, служебных автомобилях и льготах депутатам экономить!); – «реализация закона приведёт к увеличению пенсий на 1 тысячу рублей ежегодно, в 2019 году средний размер пенсии составит более 15 тысяч рублей в месяц, а к 2024 году вырастет до 20 тысяч рублей» (даже если принять эти цифры на веру, г-жа Ямпольская всерьёз считает, что 15-20 тысяч рублей – это достойный размер пенсии в стране, получающей триллионы долларов от продажи сырья?); – «при рассмотрении закона в Государственной Думе фракция «Единая Россия» проводила его широкое общественное обсуждение, закон дорабатывался с учётом всех заинтересованных сторон» (под «обществом» и «заинтересованными сторонами» г-жа Ямпольская, видимо, понимает своих коллег депутатов, чиновников и силовиков, которых повышение пенсионного возраста не коснулось – иначе не объяснить, почему большинство россиян справедливо считает «пенсионную реформу» грабежом).

К сожалению, г-жа Ямпольская не ответила по сути на заданные ей вопросы, прикрывшись типичной для депутатов «Единой России» отпиской. Посмотрим, что ответят её «коллеги по цеху».

Артюхов напоминает, что каждый может зайти на сайт pensiya.org и задать вопросы о повышении пенсионного возраста любому из депутатов Госдумы, голосовавших за пенсионную реформу.

Между тем, южноуральцы решили, что ответов от остальных депутатов можно не ждать: скорее всего, они напишут ровно то же, что и Ямпольская. На такой вывод их натолкнул ответ от другого депутата-единоросса Ирины Родниной, слово в слово повторяющий послание Ямпольской:

«Всё, депутаны попались! Ответ Ямпольской – полная копия ответа Родниной. Есть типовой бланк ответа, который теперь и будет рассылаться разгневанным гражданам», – предположил активист общественного движения «СТОП ГОК» Гамиль Асатуллин.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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