В Челябинске «разули» припаркованный КамАЗ: сняли все 18 колес

В Челябинске неизвестные оставили КамАЗ без единого колеса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане заметили «разутую» фуру в понедельник, 26 ноября. Фото КамАЗа с прицепом, лишившегося 18 колес, опубликовали в социальных сетях.

Больше всего челябинцев удивил масштаб ЧП: любителю разуть КамАЗ не под силу, да и чтобы перевезти почти два десятка колес большегруза, нужен едва ли не такой же грузовик, отметили горожане.

Впрочем, не исключено, что колеса с автомобиля снял сам хозяин, отмечают горожане. Некоторые из них заявили: машина давно без движения, и не исключено, что собственник решил просто продать то, что еще можно продать.

Челябинск, Виктор Елисеев

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