Охота на безумного миллиардера: в Челябинске продают квартиру за миллион долларов

В Челябинске выставили на продажу жилье за 60 млн рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 5-комнтаная квартира с двумя балконами, тремя санузлами и четырьмя гардеробными оформлена эклектично: в одних комнатах пытались воссоздать имперский стиль, в других – намек на модерн, в третьих – интерьер классический и функциональный.

Находится квартира на Кировке – в самом шумном месте, возле Молодежной моды, где постоянно проводятся массовые мероприятия или выступают уличные музыканты. Правда, часть окон выходит на улицу Коммуны – туда, где летнее кафе и автостоянка.

При средней цене по городу 40 тысяч рублей за квадратный метр, хозяева этой квартиры оценили свою недвижимость в 220,5 тысяч за квадрат.

Челябинцы с такой оценкой не согласны: «Вообще, конечно, дизайн этот а ля «царские хоромы» сильно устарел, смотрится на одном уровне с ковром на стене», – обсуждают предложение в соцсетях.

«Так эта квартирка продается с незапамятных времен, с самой постройки дома. И цену за нее всегда просят одну и ту же – около миллиона долларов, – делятся информацией знатоки. – Такие «продажи» везде есть, это хобби. Ну, не ходит человек на Миасс с дождевым червяком ловить крокодила, а ловит безумного миллиардера на Кировке. Удачи ему».

«Москвичи тихо завидуют и нервно курят... Насколько знаю, люди, имеющие такие квартиры, легко покупают недвигу в других городах (странах), а в Че продают годами или оставляют себе», – отмечают другие.

Действительно, за 60 млн рублей в Москве можно купить квартиру сравнимой площади на Петровке – в 200 метрах от ЦУМа, чуть меньше – на Рублевке или Патриарших и даже приобрести целый этаж с панорамным видом на 270 градусов в известном доме на Котельнической набережной.

Столько же стоит жилплощадь в современных комплексах непосредственно на берегу моря в Сочи и Ялте.

Кроме того, за такие деньги можно приобрести большой пентхаус с видом на океан в Майами или огромный дом с бассейном и персональным пляжем на Карибах или Гавайях.

А для деловых людей за ту же цену есть предложения в Лондоне – квартира с балконом, тремя спальнями и тремя ванными.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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