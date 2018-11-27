В Снежинске мать заставила подростка вынести из магазина бутылки с водкой

В южноуральском ЗАТО задержали горожанку с сыном при попытке вынести водку из супермаркета.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть ОМВД России по ЗАТО Снежинск обратился сотрудник одного из городских магазинов и сообщил, что в магазине совершена кража спиртных напитков.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что кража совершена 31-летней местной жительницей и ее 15-летним сыном.

Как установлено следствием, женщина уговорила сына совершить кражу спиртных напитков из магазина. Зайдя в магазин, женщина взяла с прилавка две бутылки водки, положила их в сумку, передала похищенное сыну, чтобы тот вынес спиртное из магазина. Пока женщина отвлекала внимание продавцов, подросток пытался выйти из магазина, но был задержан охранником. Сумма похищенного составила порядка 600 рублей.

По факту кражи спиртных напитков в отношении женщины и ее сына в следственном отделе ОМВД России по ЗАТО Снежинск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража).

По информации из подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по ЗАТО Снежинск, женщина в этом году привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних – подросток неоднократно пропускал учебу в средней образовательной школе без уважительной причины.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечение в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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