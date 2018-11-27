«Не блокируйте дорогу!» Южноуральцев предупредили о новых снегопадах

На Южном Урале вновь ожидаются снегопады.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФКУ УПДОР «Южный Урал», днем 28 ноября в южных районах Челябинской области ожидается сильный снег, мокрый снег, на дорогах гололедица от наката, местами сильная.

«В прошедшие выходные мы вынуждены были ввести ограничения, потому что несколько большегрузных машин остановились в неположенном месте, что привело в итоге к скоплению транспорта на обочинах и технологических ответвлениях и значительно осложнило уборку дороги в текущем режиме, – подчеркнули в УПДОР. – В связи с негативным опытом, ещё раз просим водителей, не уверенных в исправности транспортного средства, не покидать стоянок до устранения неисправностей. Если же бедствие настигло в пути, необходимо дать знать о проблеме по круглосуточному номеру 8(351)2 666 563. Это позволит вовремя оказать помощь, в крайнем случае – эвакуировать с дороги неисправную машину, помочь людям, а в некоторых случаях избежать и более серьезных проблем».

Подрядные организации проинформированы о надвигающемся циклоне, отмечают в управлении, техника и службы находятся в режиме готовности: «23 дорожных мастера круглосуточно осуществляют мониторинг дороги, поэтому обратиться за помощью можно даже без помощи рации или телефона, а просто подав аварийный сигнал. Все остановившиеся транспортные средства фиксируются на фото, потому что остановка на 2-полосной дороге в условиях отрицательных температур может не только повлечь за собой переохлаждение и гибель человека, а также осложнить перемещение других участников движениям подвергнуть опасности жизнь и здоровье других людей».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 27.11.18

В Снежинске мать заставила подростка вынести из магазина бутылки с водкой. / Новый поворот: таксист, обвиненный в приставаниях к школьнице, сам пришел в полицию. / Охота на безумного миллиардера: в Челябинске продают квартиру за миллион долларов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»