В Челябинской области снова срывается план по капремонту

В Челябинске подрядчики не успевают выполнить план по капитальному ремонту общего имущества собственников многоквартирных домов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из 8,5 тысяч работ по капитальному ремонту, запланированных к проведению с 2015 года, в срок было выполнено лишь 5 тысяч – 59% от плана. Об этом речь шла на пресс-конференции «Капитальный провал».

При этом подобная тенденция продолжается не первый год, и иногда объем выполненных работ не превышает 50% от плана. Примечательно, что даже при таком отставании далеко не все работы отличаются качеством: общественники получили уже около 1,3 тысячи жалоб на некачественный капитальный ремонт. При этом размер взноса за капремонт регулярно растет: если в 2015 году плата составляла 6,4 рубля с квадратного метра, то в 2017-м – уже 7,4 рубля.

Следует отметить, что южноуральцы остаются одними из наиболее дисциплинированных плательщиков взносов на капремонт среди жителей России: в среднем, уровень собираемости составляет почти 80%. При этом, как отмечают эксперты, среди неплательщиков можно выделить две категории. Первая – антисоциальные элементы, которые, в принципе, не считают нужным платить за «коммуналку». Вторая – те, кто отказывается платить за капремонт после того, как столкнулись с результатом работы подрядчиков.

Так, в прошлом году скандалом закончился капремонт системы отопления дома №10 по улице Гагарина в Ленинском районе Челябинска: ремонтники срезали вполне работоспособные батареи, вывезли их в неизвестном направлении, и... оставили дом зимой с обрезками труб, торчащими из потолков и полов. Другой пример – дом №6 по улице Образцова в Советском районе областного центра: фасад, отремонтированный всего год назад, в этом году начал разваливаться на глазах у возмущенных горожан.

Так что задолженность по платежам медленно, но верно растет. Впрочем, по мнению экспертов, это мало волнует фонд «Региональный оператор капремонта в Челябинской области». Во всяком случае, при общей сумме долга в 2,3 миллиарда рублей (только за 9 месяцев 2018 года она выросла примерно на 700 миллионов рублей), за 2 года регоператор подал в суды иски ко взысканию всего 100 миллионов рублей.

Ничего удивительного в этом нет: собирая 80% платежей и выполняя при этом 60% запланированных работ (а план составляется, исходя из прогнозируемой собираемости) фонд и так аккумулирует на своем счете приличную сумму. По оценкам общественников, остаток на счете составляет порядка 3,5-4 миллиардов рублей. То есть уже в настоящее время регоператор физически не сможет потратить все накопленные деньги: просто не найдется такое количество подрядных организаций, которые смогли бы выполнить работы по капитальному ремонту на столь огромную сумму. В подобной ситуации обременять себя судебными тяжбами просто нет необходимости.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.11.18

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