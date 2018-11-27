Теперь официально: экс-мэр Челябинска стал вице-губернатором

Бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев назначен заместителем губернатора Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписал сегодня, 27 сентября.

Напомним, 15 ноября глава региона объявил, что пригласил Евгения Тефтелева на работу в правительство региона. Эксперты связывают это с желанием снизить негативное отношение челябинцев к «магнитогорской команде» накануне выборов 2019 года: за четыре года управления Челябинском г-н Тефтелев снискал славу худшего руководителя в истории города.

20 ноября депутаты Челябинской городской Думы единогласно приняли отставку главы города Евгения Тефтелева.

Временно исполнять обязанности главы Челябинска будет Владимир Елистратов, занимавший до этого должность вице-мэра. Формально г-н Елистратов может оставаться в статусе врио до мая следующего года. Однако после заявления об этом спикер Челябинской гордумы Станислава Мошарова полпред президента в УрФО Николай Цуканов высказал явное недовольство по поводу затягивания сроков избрания нового мэра.

После этого Станислав Мошаров заверил, что его высказывание носило теоретический характер, и депутаты не планировали откладывать дело с выборами мэра в долгий ящик.

Челябинск, Виктор Елисеев

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