На месте Танкового училища в Челябинске выстроят квартал высоток

Новый микрорайон в центре Челябинска должен появиться в течение трех лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», врио главы Челябинска Владимир Елистратов подписал постановление «Об утверждении документации по планировке территории в границах улиц Орджоникидзе, Телевизионной, переулка Косого, улицы Монакова, створа переулка Красного и местного проезда в Советском районе города Челябинска».

Речь идет о территории бывшего Танкового училища, выкупленной строительной компанией одного из депутатов Челябинской городской Думы за четверть миллиарда рублей у Минобороны. Тогда застройщик заявил о намерении построить в центре города микрорайон с жильем комфорт-класса.

Городские власти согласовали строительство нового жилого квартала. Застройщик планирует построить здесь 12 многоквартирных жилых домов высотой в 18 и 22 этажа. Внутри кварталов планируется сохранить зеленые зоны, обустроить широкие междворовые проезды. Также здесь планируется оборудовать несколько подземных стоянок. Обещают строители возвести здание детского сада на 200 человек.

Разрешение на строительство будет действовать 3 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.11.18

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