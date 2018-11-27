Российского школьника потеряли во время путешествия по Европе

Челябинского школьника забыли кафе во время путешествия по Скандинавии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Хельсинки. Группу российских подростков в конце экскурсии по столице Финляндии привели перекусить фастфудом. В тот день юный челябинец себя плохо чувствовал, и он присел в стороне от всей компании. А через некоторое время обнаружил, что остался один.

Сначала мальчик терпеливо ждал, когда за ним вернется руководитель тургруппы, но потом понял, что рискует не успеть на паром, поэтому отправился порт самостоятельно. А когда нагнал свою группу, то выслушал массу претензий от взрослых.

Турфирма, организовавшая поездку, выдвинула свою версию, заявив, что подросток просто не хотел возвращаться в Россию и намеревался остаться за границей:

«Он хотел остаться. Все высказывал претензии маме, говорил, что у него не очень хорошие с ней отношения. Многие дети, которые были в Европе, говорили: «Мы здесь останемся, мы тут будем жить». Поэтому мы запаниковали. Мы посмотрели, что его нет. Дети у нас сидели кушали, мы тут же собрали всю группу. Они доели, и мы пошли на паром», – цитирует «Первый областной» руководителя туристической группы.

Родители школьника собираются обратиться в прокуратуру: мало того, что несовершеннолетнего оставили одного в незнакомом городе, так турфирма, по их словам, грубо нарушила условия договора: вместо полноценного питания 3 раза в день детей, в основном, кормили фастфудом.

Челябинск, Павел Зварзин

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