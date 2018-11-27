Скандал в Магнитогорске: преподаватель кричит на студентов, родители заявляют о желании схватиться за оружие (ВИДЕО)

В Магнитогорске мать студентки колледжа заявила о желании последовать примеру «керченского стрелка» после того, как преподавательница накричала на ее дочь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», видео, на котором преподавательница ругает подопечную, появилось в социальных сетях с подачи одной из студенток Магнитогорского технологического колледжа.

В ролике женщина достаточно грубо и громко разговаривает с девушкой, учащейся на одном курсе с автором видеозаписи.

Чуть позже ролик опубликовала и мать девушки, подвергшейся «внушению» преподавательницы, сопроводив публикацию своими комментариями.

Фото «Плохие новости» (VK)

Как сообщает интернет-сообщество «Плохие новости», после того, как история выплеснулась на просторы интернета, преподавательница удалила свои аккаунты в социальных сетях. Часть комментаторов встала на ее сторону, в том числе и студенты колледжа, заявившие, что девушка сама провоцирует педагога, срывая занятия. «Знаю ее, училась. Как ведешь себя – то и получаешь. Просто так не орала никогда», – написала одна из учениц. «Училась я в этом колледже, преподаватель хороший, – пишет другая. – Если не доведешь, то и крика не будет на паре».

Что интересно, даже защищая учительницу, южноуральцы признают: женщина всегда орала на уроках. Однако виноваты в этом именно «детки».

Нашлись защитники и у девушки: «Вот вся наука: противоречить нельзя, заткнись – весомый аргумент от учителя». «В случае отвратительного поведения либо учёбы студента принято отчислять, а не опускаться до уровня общения «быдлота»!

«Я считаю, нужно раз в полгода проверять учителей на профпригодность! То ногами школьников пинают, то об парту головой, то обзывают. Мы стали забывать что такое учитель! Его цель – передать знания и воспитать в ребенке культуру общения. Что она может воспитать? Поэтому дети так и ведут себя потом вне школы, считая, что оскорблять человека нормально!»

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.11.18

Челябинские депутаты «ушли» вице-мэра, пока тот в отпуске. / Зачем вам парки? В Челябинске построят еще один ТРК. / Полиция заявила, что человека с данными южноуральца, брошенного умирать в Адыгее, не существует. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»