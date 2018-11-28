В Магнитогорске двухлетний ребенок сбежал из детсада в одной футболке

Ребенок в комнатной одежде сбежал из одного из детских садов Магнитогорска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 27 ноября, в дошкольном образовательном учреждении №155.

Малолетнего беглеца заметила жительница Магнитогорска, которая вела в этот же детский сад своего сына. Когда она подходила к зданию, то увидела малыша примерно двух лет, который шел по улице в футболке, легких штанах и сандалиях. Магниготорчанка вернула ребенка в детский сад.

«Мы проспали, было 9:30. В это время уже все были в садике. А если бы мы вовремя пришли? Куда бы он дошёл?» – цитирует «Магсити74» горожанку.

В детском саду признали, что утреннее происшествие, действительно было. По словам педагогов, малыш, посещающий группу кратковременного пребывания, отличается непоседливостью: несколько раз его уже вылавливали в коридорах дошкольного учреждения. Правда, на улицу непоседе удалось выбраться впервые, и пробыл он там всего несколько минут.

Сразу по возвращении беглеца осмотрел медик. На здоровье малыша несанкционированная прогулку не сказалась, заверили в детском саду, и его мама никаких претензий по поводу инцидента не высказала.

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