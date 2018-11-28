Южный Урал на пороге эпидемии ОРВИ

В Челябинской области уровень заболеваемости ОРВИ приближается к эпидпорогу.

Как сообщили РИА «Новый День » в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, в настоящее время в регионе ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями оценивается как не эпидемическая. За 47 неделю 2018 года (с 19 по 25 ноября) зарегистрировано 22 тысячи 306 случаев ОРВИ, показатель составил 67,5 на 10 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели на 6%. Рост отмечен по всем возрастным группам. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 5%.

В городе Челябинске также отмечен прирост заболеваемости: зарегистрировано 9 тысяч 502 случая, показатель составил 79,2 на 10 тысяч населения, что выше уровня прошлой недели на 8,1%. Заболеваемость остается ниже порогового уровня на 16%.

Случаев гриппа не зарегистрировано. Заболеваемость обусловлена циркуляцией возбудителей ОРЗ «негриппозной» этиологии – вирусов парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекций.

Отмечается рост заболеваемости внебольничной пневмонией. За прошедший период 2018 года в Челябинской области зарегистрировано 488 случаев на 100 тысяч населения, что выше аналогичного периода прошлого года на 16% и среднемноголетнего уровня на 14%. Рост заболеваемости отмечен как среди взрослого (на 12%), так и среди детского населения (24%) преимущественно за счет детей школьного возраста и подростков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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