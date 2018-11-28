Пока мама рожала, подростки сбежали из Краснодарского края в Сибирь

В Челябинске сняли с поезда брата и сестру.

Как сообщили РИА «Новый День » в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, 26 ноября из Краснодарского края поступила информация о розыске несовершеннолетних брата и сестры, 2001 и 2004 годов рождения, сбежавших из участковой больницы станицы Бесскорбной, когда их мать находилась в родильном отделении районной больницы.

Проверка показала, что они следуют в пассажирском поезде «Кисловодск – Иркутск» до конечной станции. Незамедлительно были ориентированы сотрудники всех линейных подразделений, расположенных по маршруту следования данного пассажирского поезда.

В результате принятых мер, по прибытии поезда на станцию Челябинск-Главный, подростков сняли с поезда, а затем поместили в приют до прибытия сотрудников ОМВД России по Новокубанскому району.

В ближайшее время беглецы будут переданы сотрудникам новокубанской полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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