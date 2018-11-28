В Челябинске трамвай № 6 возвращается на маршрут

В Челябинске возобновляет работу трамвай маршрута №6.

Как сообщили РИА «Новый День » в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с увеличением штата водителей ООО «ЧелябГЭТ» возобновляет движение трамвайного маршрута №6.

С 1 декабря вагоны будут следовать по следующему графику:

– от остановки ЧТЗ – начало движения в 6:30

– от остановки «Медгородок» – начало движения в 7:20

– последний рейс – с ЧТЗ в 17:20, с остановки «Медгородок» – 18:20.

Пока на маршруте будут работать три вагона, планируется, что регулярная работа трамвая №6 в полном объеме возобновится после Нового года.

Напомним, маршрут №6 был отменен в сентябре этого года. Перевозчик объяснил это незваткой вагоновожатых. Привыкшим ездить на нем горожанам предложили воспользоваться единым пересадочным талоном. Однако уже тогда руководство ЧелябГЭТ, предвидя возмущение челябинцев, обещало, что это – временная мера.

Более того, в следующем году движение трамваев хотят скорректировать и вернуть на исторический маршрут. «Мы уже направили предложения в администрацию города с просьбой рассмотреть вариант возврата трамвая на прежнюю линию, – добавил директор ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко. – Постараемся вернуть всё обратно в следующем году».

Маршрут следования трамвая, ехавшего с ЧТЗ на «Медгородок» через улицу Карла Маркса изменился после реконструкции трамвайных путей в районе перекрестка улиц Кирова и Труда. Теперь трамвайное движение со стороны улицы Цвиллинга по Труда в сторону «Юности» невозможно: там нет рельсов. Поэтому трамвайный маршрут №6 существенно удлинили, пустив его по улице Горького до проспекта Победы, а далее – через улицы Кирова, Труда, Свердловский проспект на улицу Блюхера. Каким образом транспортники собираются вернуться к историческому, более короткому маршруту, в «ЧелябГЭТ» объяснить затруднились, сказав лишь, что это пока – только планы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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