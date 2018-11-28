14-летняя школьница стала фигурантом уголовного дела за «огненное селфи»

В Златоусте суд рассмотрит уголовное дело 14-летней школьницы, обвиняемой в вандализме.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, вечером 24 октября группа подростков собралась возле мемориала Славы. Две девушки, решив сделать селфи, бросили возложенный к комплексу венок в огонь и начали фотографироваться на фоне разгоревшегося пламени, а также прикуривать от него. Все это снимала на телефон третья девушка, а за происходящим наблюдал 16-летний парень: камеры, установленные на территории мемориала, зафиксировали, что он не участвовал в развлечениях, но и не пытался остановить девчонок.

Позже фото и видео девушки выложили в соцсети.

В ходе следствия выяснилось, что одна из участниц «огненного шоу» учится в кадетском классе, участвовала в Параде Победы и в «Вахте памяти» у Вечного огня. Поставлен вопрос об отчислении ее из кадетского класса. Ко второй девочке, тоже не достигшей 14-летнего возраста, так же приняты меры общественного воздействия. Третья – 14-летняя школьница – стала фигурантом уголовного дела, которое в данный момент передано в суд для рассмотрения по существу.

Златоуст, Павел Зварзин

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