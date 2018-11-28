Бизнесмен из Челябинска выиграл спор у владельцев Paramount и MTV

Челябинский предприниматель защитил бренд пиццерии в споре с всемирно известной компанией.

Как сообщили РИА «Новый День » в пресс-службе юридической компании «Патент Лаб», пиццерия из Челябинска выиграла в Палате по патентным спорам при Роспатенте право использовать словесный знак «Krusty Красти», оспаривавшийся американским медиаконгломератом Viacom (владелец Paramount Pictures, MTV Networks, Nickelodeon).

Товарный знак «Krusty Красти» был зарегистрирован челябинцем в Роспатенте в феврале нынешнего года. Однако 6 июля в Палату по патентным спорам поступило возражение от компании Viacom, считавшей что сам факт использования словесного знака «Krusty Красти» нарушает их права.

Дело в том, что американский медиахолдинг, среди прочего, является создателем мультипликационного сериала «Губка Боб Квадратные Штаны» («SpongeBob SquarePants»). Один же из персонажей мультфильма – мистер Крабс – владеет рестораном «Красти Краб», в стенах которого зачастую разворачиваются события сериала. Название ресторана «Красти Краб» («The Krusty Krab») является неотъемлемой частью вымышленного мира мультипликационного сериала – это название является оригинальным и уникальным результатом творческого труда создателей сериала, настаивали представители американского медиахолдинга. При этом в мультфильме звучит как полное название ресторана, так и сокращенное – «Красти».

К тому же, группе принадлежит товарный знак «Красти Краб» («The Krusty Krab»). Между тем, никакого согласия на использование принадлежащих ему объектов интеллектуальной собственности, а также на регистрацию этих объектов в качестве товарных знаков компания челябинскому предпринимателю компания не давала.

«Учитывая мировую известность мультсериала, его сюжета и вымышленного ресторана «Красти Краб» (англ. «The Krusty Krab»), регистрация и использование оспариваемого товарного знака вводят потребителя в заблуждение, поскольку потребитель будет воспринимать продукцию и услуги под товарным знаком «KRUSTY КРАСТИ» в ассоциации с широко известным мультипликационным сериалом и лицом, подавшим возражение; регистрация оспариваемого товарного знака в отношении продуктов и услуг организации питания способствует возникновению ассоциаций именно с рестораном», – перечисляются аргументы Viacom в решении Палаты по патентным спорам.

На основании этого медиаконгломерат просил признать предоставление правовой охраны товарному знаку челябинского бизнесмена недействительным полностью.

Но южноуралец не согласился с позицией медиакомпании. Оспариваемый товарный знак не нарушает ничьих прав и законных интересов, а приведенный создателями «Губки Боба» перечень объектов интеллектуальной собственности не имеет значения для настоящего дела, так как они не являются тождественными и сходными до степени смешения с товарным знаком челябинской пиццерии, настаивали представители челябинца. К тому же Viacom нигде не использует и не планирует использовать словесное обозначение «Krusty Красти».

К тому же, это слово может ассоциироваться не только с рестораном из «Губки Боба», но, например, с персонажем мультипликационного сериала «Симпсоны» Клоуном Красти, а также с проектом HACA по созданию ядерногореактора для космических аппаратов Kilopower (Kilopower Reactor Using Stirling Technology – KRUSTY), отметили российские юристы. Наконец, деятельность Viacom связана исключительно с кабельными и спутниковыми телевизионными сетями, а также с созданием и распространением фильмов, и нет сведений о том, что оно осуществляет деятельность в сфере питания, так что вряд ли потребитель будет введен в заблуждение, так как сферы, в которых действуют российский и американский правообладатели, никак не пересекаются.

Сам челябинец также заявил, что даже не думал претендовать на «родство» с известным мультсериалом.

В итоге, рассмотрев аргументы обеих сторон, коллегия Палаты патентных споров решила отказать компании Viacom в удовлетворении ходатайства. По мнению коллегии, американская компания не имеет исключительных прав на сам словесный знак «Красти» обозначение. А предоставление такого права ущемило бы права российского предпринимателя.

Челябинск, Виктор Елисеев

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