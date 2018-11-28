В Челябинске конкурентов устраняют с рынка с помощью блогеров

В Челябинской области разгорелась война между компаниями, производящими идентичную продукцию. В ход пошли подкуп и клевета.

«На руках имеется платежное поручение, согласно которому одна из сторон спора перевела 125 тысяч рублей на личную карту известного ТОП-блогера, – рассказали РИА «Новый День» в юридической компании «Гаврюшкин и Партнеры». – Практически одновременно (с разницей в один-два дня) на страницах ЖЖ десятка блогеров выходят статьи, где каждый из них якобы для личных нужд покупает запатентованный продукт конкурента тех, кто перевел деньги. Использовать его у них не получается. После этого они приобретают продукцию плательщика и у них всё работает. Весь этот негатив сливается в FB и другие соцсети, откуда информация расползается по множеству дружественных блогерам подписчиков и заполняет всю интернет-сеть.

Предпринимателю показалось странным, почему все блогеры (из разных городов) говорят только о продукции двух челябинских производителей и практически одно и то же. Проанализировав ситуацию, выяснили, что все блогеры по соцсетям находятся друг у друга «в друзьях», а два из них, каждый из которых пишет свою историю, вообще имеют одну фамилию, что не исключает между ними брачные отношения.

На сайтах обоих производителей есть многочисленные материалы, как о достоинствах собственной продукции, так и о недостатках конкурентов. И выводы не такие однозначные, как у вышеупомянутых блогеров. Становится понятно, что между компаниями идет конкурентная, даже не борьба, а самая настоящая война. И если СМИ «валить конкурентов» без явных доказательств не позволяет закон, то блогер с раскрученным ЖЖ в такой войне может стать идеальным оружием».

Есть и второй финансовый документ, согласно которому через 2 недели после выхода последней оригинальной публикации на счет известного блогера «упали» еще 125 тысяч рублей.

«До организации блогерской кампании в одном из челябинских изданий выходит статья, которая негативно характеризует одного из челябинских производителей, – продолжают рассказ юристы. – Все блогеры ссылаются на данную статью как на независимый и заслуживающий доверие источник, что опять же, по словам предпринимателей, наносит удар по репутации компании и их продукту».

«К сожалению, данная категория дел – о защите чести, достоинства и деловой репутации очень сильно усложнена и требует соблюдения целого ряда условий: с одной стороны, нужно четко доказать, что высказывания являются порочащими репутацию сведениями, клеветой или оскорблением и прочее, а не размышлениями, мнением человека, – говорит управляющий партнер юридической компании «Гаврюшкин и Партнеры» Сергей Гаврюшкин. – С другой стороны, нужно доказывать убытки, которые другая сторона понесла в связи с этими сведениями. Это может быть представленный в суд договор с третьим лицом, которое его расторгло из-за того, что столкнулось с негативом в соцсетях или блогах.

Следует также отметить, что установленные в ст. 152 ГК РФ способы защиты деловой репутации (публикация опровержения, ответа) не являются эффективными и достаточными для восстановления нарушенного права организации на деловую репутацию в случае распространения порочащих сведений в сети Интернет. Существует большая вероятность того, что лица, узнавшие о порочащей и не соответствующей действительности информации, не будут ознакомлены с ее опровержением или ответом на нее, поскольку интерес к информационному поводу в целом будет потерян.

Что же касается клеветы, которая может являться уголовным преступлением и подпадает под статью 129 УК РФ, то здесь пострадавшая сторона должна обратиться к мировому судье и ко всему прочему, доказывать еще и умысел».

«Одно дело, когда есть прямая клевета, конкретные оскорбления, в том числе с использованием нецензурной лексики. И совсем другое, когда кто-то критикует какой-то продукт и высказывает свое частное мнение», – отмечает адвокат адвокатского бюро «ЛЕ-АРМ» Сергей Горшков.

Более простым и действенным способом добиться нужного эффекта – поправить репутацию, эксперты считают реализацию контрмер: нанять десяток блогеров, которые проведут сравнения по конкретным характеристикам и напишут соответствующие отзывы.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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