Выпала из электрички: жительница Челябинской области получит 400 тысяч рублей компенсации за падение на станции

В Челябинской области по иску транспортной прокуратуры возместили ущерб, причиненный пассажирке, выпавшей из вагона пригородного поезда.

Как сообщили РИА «Новый День » в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, Карталинская транспортная прокуратура провела проверку по обращению жительницы Челябинской области, получившей травмы на железнодорожной станции.

«Установлено, что женщина следовала в третьем вагоне пригородного поезда до станции Сезонное, платформа которой рассчитана на длину состава электропоезда только в два вагона. После остановки поезда пассажирка выпала со ступеней вагона и получила травму, вследствие которой не могла самостоятельно передвигаться в течение пяти месяцев», – рассказали в надзорном ведомстве.

Выступая в защиту прав пострадавшей, прокурор обратился в Карталинский городской суд с исковым заявлением о взыскании с АО «Свердловская пригородная компания», АО «СОГАЗ» компенсации морального вреда и страхового возмещения. Но суд удовлетворил исковые требования лишь частично, взыскав в пользу женщины около 58 тысяч рублей.

Не согласившись с судебным решением в части размера компенсации, прокурор обжаловал его в апелляционном порядке. Суд второй инстанции удовлетворил апелляционное представление прокурора. Решение городского суда изменено, с ответчиков в пользу пострадавшей взыскано около 400 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.11.18

Бизнесмен из Челябинска выиграл спор у владельцев Paramount и MTV. / 14-летняя школьница стала фигурантом уголовного дела за «огненное селфи». / В Челябинске трамвай № 6 возвращается на маршрут. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»