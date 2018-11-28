Сюрприз: по Челябинску будут курсировать светящиеся трамваи и троллейбусы (ФОТО)

В Челябинске решили создать новогоднее настроение с помощью трамваев и троллейбусов.

Как сообщили РИА «Новый День» в ЧелябГЭ, с 3 декабря на трамвайных мрашрутах №3 и №22, а также на троллейбусных №12 и №26 начнут курсировать вагоны, украшенные гирляндами. Праздничную иллюминацию будут включать с 6 до 9 часов утра и вечером с 16:30 до 22:00.

Фото ЧелябГЭТ

Челябинск, Ольга Арсентьева

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