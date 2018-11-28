Сюрприз: по Челябинску будут курсировать светящиеся трамваи и троллейбусы (ФОТО)

В Челябинске решили создать новогоднее настроение с помощью трамваев и троллейбусов.
Как сообщили РИА «Новый День» в ЧелябГЭ, с 3 декабря на трамвайных мрашрутах №3 и №22, а также на троллейбусных №12 и №26 начнут курсировать вагоны, украшенные гирляндами. Праздничную иллюминацию будут включать с 6 до 9 часов утра и вечером с 16:30 до 22:00.
Фото ЧелябГЭТ
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 28.11.18
Бизнесмен из Челябинска выиграл спор у владельцев Paramount и MTV. / 14-летняя школьница стала фигурантом уголовного дела за «огненное селфи». / В Челябинске трамвай № 6 возвращается на маршрут. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2018, РИА «Новый День»