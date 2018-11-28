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Среда, 28 ноября 2018, 16:27 мск

Новости Челябинск

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В Еткульском районе главой выбрали кандидата, поддержанного правительством области

Главой Еткульского района стал Юрий Кузьменков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День », до этого Юрий Кузьменков исполнял обязанности главы района.

Сегодня собрание депутатов Еткульского района единогласно утвердило в должности главы г-на Кузьменкова, имевшего поддержку правительства Челябинской области. Его соперники – вице-мэр Коркино Вадим Галямов и председатель СПК «Коелгинское» Анатолий Шундеев – не получили ни одного голоса.

Напомним, прежний руководитель Еткульского района Виктор Головчинский подал в отставку по состоянию здоровья. После этого муниципалитетом в статусе врио руководил Юрий Кузьменков.

К участию в конкурсе на пост главы заявились семь кандидатов: председатель районного собрания депутатов Игорь Михайлов, предприниматель Александр Андрусенко, глава поселка Еманжелинка Еткульского района Олег Бобырев, вице-мэр Коркино Вадим Галямов, бывший первый замглавы района Алексей Константинов, Юрий Кузьменков и председатель СПК «Коелгинское» Анатолий Шундеев. Позднее г-н Михайлов взял самоотвод. Документы Андрусенко, Бобырева и Константинова «завернула» комиссия по выборам главы.

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