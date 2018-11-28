В Челябинской области сбились с ног в поисках 15-летней школьницы

На Южном Урале второй день ищут сбежавшую школьницу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 15-летняя Виктория Фролова из Еманжелинска сбежала из дома ночью 26 ноября. На следующий день начались ее поиски. Вместе с полицией девушку ищут волонтеры.

По данным полиции, рано утром школьница села в автобус до Челябинска. Там она приобрела билет до Миасса. На этом следы девушки теряются. Отличительной приметой подростка называют шрамы от порезов на левой руке.

Сегодня, 28 ноября, к поискам подключилось правительство региона. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился подключить к поисковым работам областное министерство общественной безопасности. Так же, по мнению главы региона, максимальное содействие в операции должны оказать власти Еманжелинского и Еткульского районов, города Миасса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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