На Южном Урале коллектору, доведшему должника до самоубийства, дали два года колонии-поселения

В Челябинской области суд вынес очередной мягкий приговор коллектору, доведшему до самоубийства должника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Кунашакского районного суда, суд рассмотрел дело сотрудника ООО «Инвест-Гарант», специализирующегося на внесудебном взыскании просроченной кредиторской задолженности.

В суде установлено, что житель Челябинской области в 1 и 5 августа 2015 года взял у ООО ФК «Авик» взаймы в общей сложности 12 тысяч рублей. В связи с невыплатой займов компания передала право требования по ним в агентство по взысканию ООО «Инвест-Гарант».

Уже 25 сентября сотрудник коллекторского агентства начал бомбардировать должника и его жену звонками и СМС-сообщениями и требовать возврата долга. В случае неуплаты он грозил повреждением имущества и причинением вреда здоровью, сопровождая угрозы матом, оскорблениями и оскорбительными прозвищами.

В результате около 12 часов 29 сентября отчаявшийся должник покончил с собой.

Суд признал коллектора виновным в доведении до самоубийства. Однако, учитывая, что он имеет малолетнего ребёнка, а также неудовлетворительное состояние его здоровья, приговорил того к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.

Напомним, это далеко не первый случай мягкости правосудия в отношении коллекторов. Так, 2 июля нынешнего года Ленинский районный суд Челябинска приговорил трех «коллекторов» к 4 годам, 3 годам 6 месяцам и 4 годам лишения свободы соответственно.

«Осужденные признаны виновными в совершении самоуправства, а именно в том, что они совместно в период с мая 2015 по август 2016 года у лиц, имеющих кредитные обязательства перед микрофинансовой организацией «Авик», под угрозой применения насилия к ним и их близким родственникам, требовали передачи денежных средств, значительно превышающих долговые обязательства заемщиков», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Прокурор в апелляционном представлении просил приговор отменить в связи с заниженной квалификацией, осужденных признать виновными в совершении более тяжких преступлений, увеличить наказание.

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда с учетом позиции прокурора приговор районного суда отменила, вынесла новый апелляционный приговор, по которому «троице» вышибал назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев, 7 лет и 6 лет лишения свободы соответственно.

Всем осужденным также назначено дополнительное наказание в виде штрафов в размере от 150 до 600 тысяч рублей и ограничения свободы сроком от 2 лет до 2 лет 6 месяцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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