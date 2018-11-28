Челябинск сделал еще один шаг к настоящему танго

Челябинск сделал еще один шаг к настоящему танго: у известного коллектива «Milonga Orquesta» появился бандонеон – инструмент, необходимый для аутентичного танго-оркестра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бандонеон дает ритм и помогает держать темп танцорам. Это важно для «Milonga Orquesta», часто выступающего с высококлассными танцовщиками, победителями престижных конкурсов и танго-шоу.

Инструмент изготовлен на московской фабрике «Юпитер», производящей бандонеоны по немецким, итальянским и аргентинским технологиям. Выбрать инструмент директору «Milonga Orquesta», пианисту Роману Севостьянову помог баянист, артист оркестра «Малахит» Павел Кожевников.

«Бандонеонисты – штучные музыканты. В России их единицы, буквально человек пятнадцать. – говорит Роман Севостьянов. – Наш бандонеонист Павел (первый, кстати, музыкант такого профиля в городе) высоко оценил качество инструмента, его звук, тембр. Он уже репетирует на новом инструменте и адаптирует для бандонеона репертуар оркестра».

Услышать бандонеон на челябинской сцене можно будет в феврале в шоу-программе «Все оттенки танго».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 28.11.18

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