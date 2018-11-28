В Челябинске пьяный «сын Зевса» час шлялся по режимному учреждению под носом у охраны

Нетрезвый челябинец пробрался в федеральный онкоцентр для рекламы собственной страницы в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День », мужчина явился в онкодиспансер в часы приема с пивом, без проблем прошел в холл, а через какое-то время просочился на территорию собственно лечебного заведения, спокойно миновав пост охраны.

Некоторое время мужчина катался на лифте, попивая пиво. Все свои действия он снимал на видео. Потом переоделся в форменную одежду медбрата и двинулся по коридорам медучреждения, периодически заглядывая в палаты и общаясь с пациентами. Больным он представлялся сыном Зевса, секретным агентом минздрава и даже главврачом, специально переодевшимся медбратом.

Через час челябинец спустился в холл лечебного заведения, заявив на камеру, что своей способностью проникать куда угодно доказал свое божественное происхождение. Однако способность также незаметно покидать помещение он, видимо, счел не подходящей для бога. А посему привалился спиной к стеклопакету в двери запасного выхода и с грохотом выдавил его. Только после этого нетрезвого «сына Зевса» задержала охрана.

Задержанный оказался жителем Металлургического района. В полиции он заявил, что часовую прогулку по онкоцентру затеял ради рекламы собственной страницы в социальных сетях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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