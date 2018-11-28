Невозможность культурного выбора: как Бертолуччи потряс Челябинск

В Риме простились с режиссером Бернардо Бертолуччи. Церемония состоялась во дворце Сенаторов на Капитолийском холме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вспоминают Бертолуччи и на Южном Урале: впервые «попав» в Челябинске в конце 80-х годов прошлого века, итальянский режиссер произвел в уральском промышленном городе настоящий фурор.

«К концу 80-х культурную власть в Челябинске захватила «гнилая интеллигенция»,– говорит выпускник Челябинского пединститута 1993 года Виктор Крысов. – Никакая не интеллигенция на самом деле, а просто свободные люди. На фоне мощного движения гопников-«лампасников», ходивших строем человек по сто, процветал хипповский «Африканский клуб», приезжали всякие антилюбаявласть «НОМ», «Аукцыон» и Юрий Наумов, формировался местный рок-клуб (помню хит «люди тоже хочут жыыыть, звери тоже хочут плыыыть, рыбы хочут гаварить»).

В Доме политпросвещения вдруг показали «Империю чувств» Осимы, а в другой день – «Двадцатый век» Бертолуччи. Днём! В будни! Один сеанс!

Оба раза набитый челябинцами зал, молча и тяжело дыша, наблюдал за всевозможными извращениями, как «западными», так и «восточными». И если с «Империей чувств» тогда в принципе всё было ясно – порнуха, то Бертолуччи пробивал насквозь: и этот менаж-а-труа, и когда фашист хватает ребенка за ноги и бьёт с размаху о косяк, и все эти неведомые доселе итальянские революции, похожие на дурдом.

В перерыве между первой и второй частями этого 5-часового безумия в кинозале включили лишь приглушённый свет, на чёрном экране горело слово «Интерлюдия», играла классическая музыка. Минут пятнадцать. А народ пялился на «интерлюдию», офигевая от невозможности выбора по-настоящему культурного поведения: сходить в туалет (покурить, в буфет) или сидеть и слушать музыку».

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 28.11.18

В Челябинске пьяный «сын Зевса» час шлялся по режимному учреждению под носом у охраны. / Челябинск сделал еще один шаг к настоящему танго. / Пацифизм умер: новое поколение не боится войны и готово рискнуть. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»