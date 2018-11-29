В Челябинской области не выполнили поручение президента по разработке комплексных схем организации дорожного движения

Южноуральские муниципалитеты не выполнили поручение президента России по разработке комплексных схем организации дорожного движения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Вержнеуральском районе и Копейске до сих пор не разработаны комплексные схемы организации дорожного движения. Об этом сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Филиппов.

«Муниципалитеты не справились с этой задачей, – признал чиновник. – При этом для ее выполнения необходимо было только желание. Это обычный документ. Там необходимо было отразить количество транспорта, улиц, перекрестков, светофорных объектов, ДТП. Все эти данные есть. Нужно было просто включить их в документ».

При этом если в больших городах, таких как Челябинск и Магнитогорск, без помощи специализированных организаций обойтись невозможно, то в поселениях с населением в 10-12 тысяч жителей тратить бюджетные деньги на разработку схем просто нецелесообразно, подчеркнул замминистра.

Чтобы упростить работу муниципалитетам, в миндортрансе разработали унифицированную схему: в территориях нужно было просто ее заполнить, указав количество транспорта и прочее. Но и с этим справились не все: на момент подготовки отчета о выполнении поручение президента схемы были утверждены в 60 из 64 муниципалитетов. За прошедшую с момента подготовки записки до сего дня неделю документ приняли еще в двух территориях. Верхнеуральский район и Копейск не сделали этого до сих пор.

«Был недостаточный контроль с моей стороны, – признал мэр Копейска Владимир Можин. – Мы пытались использовать схему, предложенную министерством, но это оказалось невозможным из протяженности территории городского округа и ее неоднородности. Пришлось выставлять на конкурс. Был уволен заместитель главы, потом уволился начальник управления ЖКХ, и мне пришлось взять эту работу под личный контроль. Конкурс выиграла фирма из Санкт-Петербурга, фирма надежная, но к сроку они не успели».

Глава Копейска обещал, что комплексная схема будет принята к 26 декабря. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский оказался явно недоволен такими сроками, но в комментариях предпочел быть сдержанным. Лишь сухо сказал, что в 20-х числах декабря к этой теме нужно обязательно вернуться.

Челябинск, Виктор Елисеев

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