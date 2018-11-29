«Ваш звонок очень важен для нас, ла-ла-ла...»: в Верхнем Уфалее останется всего одна машина скорой помощи

Чтобы сэкономить на доплатах, 30 тысяч жителей Верхнего Уфалея решили оставить на одну бригаду скорой помощи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 января в службе скорой помощи сокращаются две ставки водителей. Соответствующий приказ подписала и.о. главного врача городской больницы Верхнего Уфалея Елена Попова.

В итоге днем в городе будет всего одна машина скорой помощи. Руководство лечебного учреждения объясняет такое решение низкой нагрузкой службы медицинской скорой помощи. Однако горожане недоумевают: каким образом их жизнь смогут спасти, если, не дай Бог, что-то произойдет.

«Вообще, по нормативу одна бригада скорой помощи полагается на 10 тысяч населения, – напоминает общественник Валерий Читалов, сам до 2015 года работавший водителей «скорой». – В Верхнем Уфалее, по данным ФОМС, живет 31 тысяча человек. Так что в городе должно работать минимум три бригады. К тому же не стоит забывать и о протяженности округа, что приказ минздрава также считает необходимой величиной. Ведь у нас не только Верхний Уфалей. Есть Нижний Уфалей, который находится в 25 километрах от города, есть поселок Иткуль – в 40 километрах».

Даже при работавших трех бригадах скорой медицинской помощи бывали случаи, когда медики опаздывали на вызов на час – это было в 2015 году. И за прошедшие три года мало что изменилось в лучшую сторону, уверен Валерий Читалов. К тому же не стоит забывать об ухудшении здоровья южноуральцев, днях особой чувствительности к погодным условиям, наконец, ДТП. «Были случаи, когда бригада уезжала на ДТП, и тут же поступал вызов: сердечный приступ, – вспоминает общественник. – А ДТП сейчас стали чаще происходить. Потому что выросло число машин, водители стали менее опытными. Не следует забывать и о том, что сейчас зима. Мы недавно оказались свидетелями: мужчина упал на улице, сломал ногу. Шевелить его было нельзя, вызвали «скорую». Мы 10 минут ждали, он закоченел. А что было бы, если бы ждали час или больше?»

Свои сомнения высказали и депутаты городского собрания, обратившись с письмом к губернатору Челябинской области Борису Дубровскому и министру здравоохранения региона Сергею Приколотину. Пока ответа на свои обращения они не получили.

Следует отметить, что Верхний Уфалей не первый раз сталкивается с угрозой сокращения бригад скорой помощи.

Так, осенью 2014 года тогдашнее руководство больницы решило, что городу хватит и усеченного варианта, сократив 13 санитаров и 4 водителей. В результате на город, в котором тогда насчитывалось 36 тысяч человек, осталось 2 машины «скорой», на которых работали 2 фельдшера, хотя по нормативу бригада должна состоять из четырех человек: водитель, фельдшер и два санитара.

Челябинск, Виктор Елисеев

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