В Златоусте суд забрал проданные участки в санитарной зоне водохранилища

В Златоусте суд отменил продажу земельных участков, расположенных в санитарной зоне водохранилища.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Златоуста в ходе проверки выявило нарушения законодательства при продаже в 2016-2017 годах земельных участков, находящихся во втором поясе зоны санитарной охраны водозабора из Айского водохранилища.

«Статья 27 Земельного кодекса Российской Федерации устанавливает, что земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами», – напомнили в прокуратуре.

Законодательством не предусмотрены случаи предоставления в частную собственность земельных участков, находящихся в первом, втором поясах зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

По итогам проверки прокурор обратился в суд с требованиями признать недействительными договоры купли-продажи трех земельных участков площадью 400 квадратных метров, 740 квадратных метров и 1255 квадратных метров, расположенных в селе Веселовка, заключенные комитетом по управлению имуществом Златоуста с гражданами.

Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Применены последствия недействительности ничтожной сделки, стороны возвращены в первоначальное положение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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