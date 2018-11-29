«Осторожно, пирамида!» Челябинцев предупредили о возможности прогореть

Прокуратура предупредила южноуральцев о потенциальной финансовой пирамиде.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в надзорное ведомство поступила информация от Уральского управления Центрального банка России, озабоченного результатами деятельности кредитного потребительского кооператива «Домашний».

Входе мониторинга деятельности КПК ревизоры Центробанка выявили в ней признаки финансовой пирамиды.

«Нам сообщили, что исполнение кооперативом обязательств перед пайщиками, а также предоставление новых займов осуществляется не за счет доходов от какой-либо инвестиционной деятельности, а за счет вновь привлеченных денежных средств пайщиков, – рассказала пресс-секретарь областной прокуратуры Наталья Мамаева. – Поэтому мы решили обратить внимание населения на возможность наступления негативных последствий в случае заключения с указанным кооперативом договоров займа».

Материалы, поступившие от Уральского управления ЦБ РФ, направлены в ГУ МВД по Челябинской области для проверки .

Кооператив зарегистрирован в Челябинске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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