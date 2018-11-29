«А кто это?!» В Троицке назвали улицу в честь никому не известного Гагарина

В Троицке центральную улицу назвали в честь никому не известного человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на главной улице города появились адресные таблички, из которых следует, что улицу назвали в честь некоего А.Ю. Гагарина.

Горожане всю жизнь считали, что название было дано в честь первого космонавта, но его, как известно, звали Юрием Алексеевичем, а его отца Алексеем Ивановичем.

Версия, что в Троицке решили увековечить кого-нибудь из князей Гагариных, тоже сомнительна – среди известных представителей рода, никого с такими инициалами не нашлось.

Обсуждая ситуацию в соцсетях, одни горожане недоумевают: кто этот загадочный А.Ю. Гагарин. Другие уверены, что речь идет о космонавте, просто разработчики таблицу применили нестандартную систему написания имени – вначале отчество, а потом имя. Третьи шутят: «А может это улица в честь сына Юрия Гагарина, хотя у него 2 дочери…»

Но большинство возмущается невнимательностью и безграмотностью сограждан: «А зачем знать историю? Как это может пригодиться в жизни?" – любимый аргумент «неучей-менеджеров».

Отметим, что троицкие чиновники уже поспешили откреститься от адресных табличек, так что прояснить ситуацию пока не удалось.

Троицк, Павел Зварзин

Троицк. Другие новости 29.11.18

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