В Челябинске постоянный покупатель набросился на продавца с ножом

Постоянный покупатель овощного киоска в Челябинске за очередной покупкой пришел с ножом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, вечером 27 ноября в дежурную часть отдела полиции «Тракторозавдский» поступило сообщение из больницы о госпитализации 46-летней женщины с травмами головы и верхних конечностей.

Пострадавшая рассказала, что несколько минут назад знакомый ей мужчина, постоянный покупатель в овощном киоске, где она работает продавцом, несколько раз ударил ее ножом и скрылся, вытащив из кассового аппарата около 13 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска районного отдела полиции Челябинска по горячим следам установили личность подозреваемого и задержали его в одной из квартир жилого дома, расположенного недалеко от места совершенного преступления. Задержанным оказался местный житель, 1974 года рождения.

По данному факту в отделе полиции «Тракторозаводский» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (разбой). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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