В Челябинской области намерены создать ЖСК для бюджетников. Чтобы оттяпать землю ЮУНИИПОКа

Южноуральские чиновники ухватились за бесперспективный проект, чтобы еще раз попытаться забрать земельные участки рядом с элитными поселками в пригороде Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство Челябинской области утвердило порядок формирования списков граждан, которые, объединившись в кооперативы, смогут получить в безвозмездное пользование земельные участки для жилищного строительства – как индивидуального, так и многоквартирного.

Возможность создания кооперативов и выделения земли для них регулируется федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства». Таким кооперативам земля, находящаяся в федеральной собственности, предоставляется бесплатно.

По словам министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктора Тупикина, вступить в подобный жилищно-строительный кооператив имеют право работники государственных и муниципальных организаций в сфере образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания. При этом претенденты должны отработать в бюджетной сфере не менее пяти лет, не иметь в собственности или в аренде земельный участок для индивидуального жилищного строительства и быть признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий. Также членами ЖСК могут стать многодетные семьи.

При этом в случае строительства многоквартирного дома члены кооператива могут привлечь инвестора – строительную компанию, которая сможет продать квартиры, не выкупленные членами ЖСК (то есть построенные плюсом к «квадратам», в которые вложились участники кооператива).

Впрочем, губернатор Челябинской области Борис Дубровский высказал некоторые сомнения в возможности привлечения стороннего инвестора в проект на таких условиях. «Этот проект интересен там, где земля дорогая и, соответственно, квартиры недешевые», – согласился вице-губернатор Сергей Шаль. – Закон принимался с подачи Москвы и Московской области».

Есть и еще одна проблема: в Челябинске и области не так много пригодных к застройке земель, которые находятся в федеральной собственности (как не вспомнить бывший еще недавно в федеральной собственности земельный участок бывшего Танкового училища в центре города, купленный челябинским застройщиком за четверть миллиарда рублей).

Однако земли такие все же есть. Например, земли Южно-Уральского НИИ плодоовощеводства и картофелеводства (ЮУНИИПОК) в Сосновском районе. Причем земли эти находятся рядом с поселками, считающимися элитными.

Областное правительство уже несколько раз направляло в АИЖК (с 1 марта 2018 года – ДОМ.РФ) письма с просьбой передать эти земли под реализацию различных проектов – например, жилье для многодетных семей. Но каждый раз получало отказ, посетовал министр Тупикин. Между тем, руководство ЮУНИИПОКа уже начинает распродавать участки под ИЖС. Почему бы не воспользоваться ЖСК для очередной попытки получить лакомые земли, предложил чиновник.

Государственная поддержка заключается в том, что кооперативам перечисленных категорий граждан безвозмездно предоставляется земля для строительства, как многоквартирного дома, так и индивидуального жилья. «Участники таких кооперативов получают жилье по цене значительно ниже рыночной за счет экономии на стоимости земельного участка. Таким образом, выгода очевидна», – пояснил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.

В итоге, было решено попробовать запустить пилотный проект жилищно-строительного кооператива для бюджетников и многодетных южноуральцев.

Чтобы вступить в кооператив, необходимо подать заявление в органы местного самоуправления и исполнительной власти. Подготовленные списки будут направляться минстроем в созданное правительством РФ акционерное общество «ДОМ.РФ» для принятия решения о предоставлении бесплатной земли. Члены кооператива самостоятельно смогут выбирать тип застройки и проект. Кроме того, члены кооператива вправе самостоятельно привлекать подрядную организацию и контролировать ход строительства

Челябинск, Виктор Елисеев

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