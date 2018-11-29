В Челябинске пройдет сессия Петербургского международного экономического форума

Участники Петербургского международного экономического форума соберутся в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, Фонд Росконгресс совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) и Агентством стратегических инициатив (АСИ) в рамках цикла выездных сессий Петербургского международного экономического форума «Регионы России: новые точки роста. Инфраструктура развития» проведет сессию ПМЭФ в Челябинске. Мероприятие состоится 10 декабря.

Сессия в Челябинске будет посвящена вопросам развития региональной инфраструктуры, применению практики механизмов ГЧП, улучшению мер поддержки инвесторов в регионах. Программа мероприятия сформирована на основании повестки Инфраструктурного конгресса «РОСИНФРА» – цикла мероприятий по тематике развития инфраструктуры и государственно-частного партнерства, организаторами которого выступают Фонд Росконгресс и Национальный центр ГЧП.

К участию в выездной сессии приглашены полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, заместитель министра экономического развития РФ Михаил Расстригин, заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, генеральный директор АО «РЭЦ» Андрей Слепнев, руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк, вице-президент Газпромбанка Павел Бруссер, вице-президент, директор управления по работе с клиентами РГС ПАО Сбербанк Михаил Чачин, управляющий директор инфраструктурного финансирования ПАО Сбербанк Виктор Афонин, старший вице-президент по инфраструктуре Российского фонда прямых инвестиций Илья Седов, генеральный директор АО «ИнфраВЭБ» Дмитрий Твардовский, представители бизнес-сообщества Челябинска, исполнительный директор Национального Центра ГЧП Максим Ткаченко, заместитель генерального директора Первой концессионной корпорации (группа «ВИС») Наталия Резниченко, партнер международной юридической фирмы Squire Patton Boggs Александр Долгов, а также эксперты и лидеры мнений.

Центральным мероприятием деловой программы сессии станет пленарное заседание, посвященное привлечению инвестиций в реальный сектор экономики. Участники обсудят, как трансформировать национальные приоритеты в региональные, уделят внимание тому, как скажется реализация масштабных проектов по развитию магистральной инфраструктуры на экономике регионов, выделят инфраструктурные проекты, которые в первую очередь должны претендовать на поддержку государства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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