«Украсить черепами…» Министр природы РФ рассказал, что делать с дымящими трубами

Челябинцы живо подхватили последнюю инициативу министр экологии и природопользования России Дмитрия Кобылкина относительно промышленных труб.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновник побывал в Красноярске и высказал недовольство обликом город.

«Что бросается в глаза человеку, который приехал из красиво накрашенной Москвы? У вас огромное количество труб, которые торчат! И они прямо кидаются в глаза и напоминают всем, что не маленькие трубы над частным сектором наносят какой-то вред, а именно большие трубы», – жестко начал министр. И неожиданно продолжил: «Подумайте, украсить эти трубы в ночное время. Чтобы они светились, чтобы была какая-то иллюминация. Добавить немножко эти трубам какой-то эффект дополнительный».

Красноярцы настолько удивились, что даже усомнились: а точно ли это министр экологии к ним приехал. Впрочем, у идеи Кобылкина нашлись сторонники: «Предлагаю обклеить стразиками. Мимими, чтобы», – пишут горожане в соцсетях.

В Челябинске, где труб тоже полно, заявление московского чиновника вызвало бурную реакцию: тут же последовал ряд конструктивных предложений:

«Черепами украсить... жестоко, зато эффективно и украшено будет», – пишут горожане в соцсетях.

«Надо ещё трупы тех, кто умер молодым от плохой экологии, тоже украшать», – подхватили идею челябинцы.

Некоторые считают, что предложение Кобылкина можно воплотить: «Пусть украшают – не снесут же их, только фильтры мощные сначала воткнуть в них надо…» Но оптимистов тут же осаждают реалисты: «Про фильтры министр ничего не сказал, предложил только украшать».

«А ещё вчера в новостях написали, что в Челябинске и Магнитогорске значительно улучшилась экология… Вот только сегодня у нас нельзя на улицу выйти вообще, а в помещениях сильнейший запах газа. А так, конечно, улучшилась…»

Обычную ситуацию в городе челябинцы описывают так: «Сегодня вонища жуткая, все заводы сбрасываю одновременно. На Теплотехе пахнет серой, на Комсомольской площади воняет мазутом. Ночью воняло какашками… Горло сожгла серой. Это ужас, какая вонь».

«В этих условиях единственный выход – украсить трубы, чтобы веселее было задыхаться», – язвят горожане.

Красноярск – Челябинск, Ольга Арсентьева

Красноярск – Челябинск. Другие новости 29.11.18

В Челябинске пройдет сессия Петербургского международного экономического форума. / В Челябинской области намерены создать ЖСК для бюджетников. Чтобы оттяпать землю ЮУНИИПОКа. / В Челябинске постоянный покупатель набросился на продавца с ножом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»