Авария на трассе Челябинск – Екатеринбург: погибли 5 человек

5 человек погибли в ночном ДТП на трассе Челябинск – Екатеринбург.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФКУ Упрдор «Южный Урал», авария произошла в 22:50 по местному времени на 108 километре дороги в окрестностях Тюбука. У КамАЗа оторвался прицеп, который вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковым и двумя грузовыми автомобилями. Другие подробности пока не сообщаются.

В Упрдор «Южный Урал» уточняют: на данном участке трассы введено реверсивное движение, так как следственные действия еще продолжаются.

Челябинск, Павел Зварзин

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