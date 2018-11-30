Пермяк «кинул» миасских оборонщиков на 600 тысяч рублей

Миасский оборонный завод попал на мошенническую схему.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, следователи ОМВД России по Миассу закончили расследование уголовного дела по факту мошенничества на сумму около 600 тысяч рублей.

По версии следствия, в мае 2017 года оборонное предприятие Миасса заказало прибор по договору поставки. Договор предусматривал 50% оплату товара, поэтому покупатель внес около 600 тысяч рублей, но прибор в указанный срок не получил, поэтому обратился в полицию.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими ОМВД установлен ранее не судимый житель Перми, который являясь директором фирмы, используя свое служебное положение, не исполнил обязательств по договору, а полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению», – рассказали в силовом ведомстве.

Задержанному избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ущерб предприятию Миасса не возмещен.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Миасский городской суд для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.11.18

В «Ижавиа» объяснили, почему первый рейс Челябинск – Екатеринбург не состоялся. / Не успели: на Кубани скончался южноуралец Василий Комлев, выброшенный работодателем на улицу. / Авария на трассе Челябинск – Екатеринбург: погибли 5 человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»