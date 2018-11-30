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Пермяк «кинул» миасских оборонщиков на 600 тысяч рублей

Миасский оборонный завод попал на мошенническую схему.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, следователи ОМВД России по Миассу закончили расследование уголовного дела по факту мошенничества на сумму около 600 тысяч рублей.

По версии следствия, в мае 2017 года оборонное предприятие Миасса заказало прибор по договору поставки. Договор предусматривал 50% оплату товара, поэтому покупатель внес около 600 тысяч рублей, но прибор в указанный срок не получил, поэтому обратился в полицию.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими ОМВД установлен ранее не судимый житель Перми, который являясь директором фирмы, используя свое служебное положение, не исполнил обязательств по договору, а полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению», – рассказали в силовом ведомстве.

Задержанному избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ущерб предприятию Миасса не возмещен.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Миасский городской суд для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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