ВККС согласилась на уголовное преследование экс-судьи, подозреваемого в педофилии

ВККС отклонила жалобу бывшего судьи Коркинского районного суда, подозреваемого в растлении плесянниц.

Как сообщал уже РИА «Новый День», следственные органы заинтересовались южноуральским судьей после жалобы его брата на растление детей. Заявитель настаивает, что близкий родственник, нередко бывавший у них в гостях, совратил его 11-летнюю дочь, а также домогался младшей.

Преступление вскрылось лишь через четыре года, когда старшая девочка прошла курс реабилитации в центре здоровья. Специалисты сообщили родителям, что их дочь слишком рано начала вести половую жизнь.

По жалобе о развращении ребенка была проведена доследственная проверка, в рамках которой следователи опросили младшую сестру предполагаемой жертвы. Девочка заявила, что дядя проявлял нездоровый интерес не только к ее сестре, но и к ней самой, также рассказала о просмотре со взрослым мужчиной порнофильмов.

Между тем, врачебные осмотры не подтвердили каких-либо повреждений на теле двух сестер. Уличенный в педофилии дядя также отрицал вину. В декабре 2017 года судья подал в отставку.

Следственный комитет дважды отказывал родителям девочек в возбуждении уголовного дела: в связи с отсутствием состава преступления и истечением сроков давности. После разгоревшегося секс-скандала в одном из южноуральских интернатов отец девочек обратился к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой. Уполномоченный по правам ребенка попросила главу СКР Александра Бастрыкина разобраться в ситуации.

В апреле нынешнего года квалификационная коллегия судей Челябинской области удовлетворила представление председателя СКР, дав согласие на уголовное преследование спецсубъекта, уличенного в тяжком преступлении. Но экс-судья и его адвокат подали жалобу на решение коллег в Высшую квалификационную коллегию судей.

Рассмотрение было назначено на 18 сентября. Однако в этот день в ВККС явился лишь следователь. Ни судьи, ни его адвоката на рассмотрении ими же поданной жалобы не было, так что заседание перенесли. Проигнорировали они и следующие два заседание: им просто не могли вручить извещения, так как их не было по месту регистрации. Наконец, в четвертый раз, 28 ноября, ВККС приняла решение провести заседание в отсутствие жалобщика.

Коллегия приняла решение отказать в удовлетворении жалобы экс-судьи, санкционировав таким образом уголовное преследование. Впрочем, как пишет Legal.Report, ссылаясь на следователя, у коркинца есть все шансы избежать наказания: сроки давности по вменяемым ему статьям уже истекли. Между тем, он продолжает получать денежное содержание и пользуется всеми полагающимися судьям в отставке привилегиями.

Челябинск, Виктор Елисеев

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