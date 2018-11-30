В Златоусте сотрудник «Ростелекома» пользовался интернетом за счет клиентов

Житель Златоуста предстанет перед судом за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Златоуста, обвиняемого в неправомерном доступу к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло блокирование, модификацию и копирование компьютерной информации, совершенном из корыстной заинтересованности, лицом с использованием своего служебного положения.

По версии следствия мужчина, работавший специалистом районного узла связи Челябинского филиала ПАО «Ростелеком», скопировал на накопитель флэш-памяти логины и пароли пользователей услуг интернет-провайдера. После этого он использовал незаконно скопированные для работы в сети «Интернет» под сетевыми реквизитами абонентов, блокируя их доступ к сети и модифицируя компьютерную информацию (учетно-статистические данные об использовании законными владельцами предоставленных услуг).

Потерпевшими по уголовному делу признаны ПАО «Ростелеком» и двое жителей Златоуста.

Уголовное дело расследовано ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области, направлено для рассмотрения по существу в Златоустовский городской суд Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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