Приставы описали самолеты и автотехнику челябинской авиакомпании

В челябинской авиакомпании арестованы самолеты и автотехника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, судебными приставами межрайонного отдела по особо важным исполнительным производствам арестовано имущество ООО «Авиационная компания «ЧелАвиа» – должника по исполнительному производству о взыскании 5 миллионов 847 тысяч рублей. Взыскатель – та же организация, в пользу которой в 2017 году судебные приставы исполнили судебное решение на сумму более 13 миллионов рублей.

Исполнительное производство в отношении авиакомпании возбуждено в октябре 2018 года. В рамках исполнительного производства заблокированы счета организации, вынесены постановления о запрете регистрационных действий с авиа- и автотранспортом. Представитель должника по доверенности (директор авиапредприятия проживает в столице) предупрежден об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). В результате организация добровольно перечислила 50 тысяч рублей.

«Для побуждения должника к активизации дальнейших действий по выплате долга было принято решение об аресте имущества организации. 28 ноября 2018 года судебный пристав в сопровождении представителя взыскателя арестовал без права пользования принадлежащие ООО «Авиационная компания «ЧелАвиа» 12 летательных аппаратов, два автомобиля ГАЗ, две единицы спецтехники – автогрейдер ТЗ-98, трактор МТЗ-82. В отношении четырех самолетов, которые, судя по ответам Росавиации, находятся в собственности авиапредприятия, но отсутствовали в ангаре, выставлено требование о предоставлении техники и документов на нее до 12 декабря», – рассказали в ведомстве.

Представитель должника, назначенный ответственным хранителем, предупрежден об уголовной ответственности. У организации есть десять дней для обжалования действий судебного пристава либо для погашения долга. По истечении этого срока будет начата работа по привлечению независимого эксперта, определению стоимости имущества и его передаче на реализацию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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