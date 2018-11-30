Дерипаска продал «Урал»

У миасского автозавода сменился собственник.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Олег Дерипаска передал автозавод «Урал», входивший ранее в Группу ГАЗ, новым собственникам – Дмитрию Стрежневу и Павлу Яковлеву. Об этом сообщают российские telegram-каналы.

По данным источников, новые владельцы уже активно осваиваются на заводе. Сегодня они уже успели встретиться с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, находящимся с визитом в Миассе.

«Как сообщают наши источники, сделка уже совершена, но информацию об этом пока скрывают, – пишет telegram-канал «Нижегородский олень». – Дерипаска опасается очередного падения акций группы ГАЗ, так как сейчас ведёт переговоры о продаже других активов автогиганта с иностранцами. Как мы отмечали ранее, стоимость акций ГАЗа с начала года упала вдвое. Цена акций на торгах на прошлой неделе на фоне негативных сообщений в СМИ опустилась ниже 400 рублей».

Впрочем, олигарх сохранит свое влияние на АЗ «Урал», отмечают эксперты: оба новых собственники аффилированы с Дерипаской.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.11.18

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