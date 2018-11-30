На Южном Урале продлили штормовое предупреждение

Предупреждение об ухудшении погодных условий продлено в Челябинской области на третьи сутки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в субботу, 1 декабря, скорость ветра в регионе будет достигать 22 метров в секунду.

По данным Челябинского гидрометцентра, в первый день зимы на Южном Урале будет облачно с прояснениями, местами ожидаются небольшой снег, метели, на отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью -10, -15, при прояснении -15, -20; днем -5, -10.

В воскресенье ветер спадет до 4-9 метров в секунду. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью -11, -16, днем 4-9 градусов ниже нуля, в горах до -11. В ночь на понедельник вновь похолодает до -15, -20, в низинах столбик термометра опустится до -25 градусов Цельсия. Днем синоптики обещают 5-10 градусов ниже нуля, в низинах – до -15.

В Челябинске в предстоящую субботу скорость ветра будет достигать 16 метров в секунду. Небольшой снег ожидается лишь ночью, днем – без существенных осадков. Температура воздуха ночью -11, -13, днем – 6-8 градусов ниже нуля.

В воскресенье и понедельник осадков не ожидается. В ночь на 2 декабря похолодает до -13, -15, днем столбик термометра поднимется до -5, -7. В понедельник ночью ожидается -18, -20, днем -8, -10.

Челябинск, Виктор Елисеев

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