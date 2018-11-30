«Готовьте деньги…» Южноуральцев одолевают мошенники в форме

Южноуральцев одолевают мошенники, представляющиеся сотрудниками контролирующих органов и всевозможных служб.

За последние два в редакцию РИА «Новый День» поступила масса сообщений от жителей области о визитах странных людей.

«К нам пришли из газовой службы – типа, оборудование проверить, – рассказывает житель Челябинска. – Показали какое-то удостоверение, посмотрели плиту, покрутили газовый кран, а потом говорят: «Вы должны поставить новое оборудование, давайте сразу все оформим». Тут я понял, что мне просто впарить что-то хотят, пытаюсь их выпроводить, а они не уходят, суют под нос фотографии каких-то разрушенных домов, грозят судами, штрафами. Еле-еле их выпроводил».

«К нам тоже пришли как бы газовики: в спецодежде, документами перед носом помахали, а мы им: «Какая проверка? Никаких объявлений не было, – говорит другая жительница областного центра. – Они нам отвечают: «Объявления вешают только когда газ отключают, а мы просто посмотреть». Но мы их на порог не пустили».

Ходят такие «проверяющие», как правило, днем, когда дома, в основном, дети и пенсионеры. Поэтому продуманными легендами не утруждаются: «Ко мне пришли двое, сказали, что из пожарной охраны. И на куртках у них было написано «Пожарная служба». Спросили, какие нагревательные приборы у меня есть. Я ответила, что батареи в стенах и утюг, – рассказывает пожилая жительница Верхнего Уфалея. – Они зачем-то поковыряли отверткой в выключателе. А потом говорят: «Готовьте деньги, будем у вас проводку менять». «Стены что ли будете долбить», – спрашиваю. Они говорят: «Нет, поверхностную проводку. Телевизор смотрите? Там же постоянно об этом говорят». А я им: «Телевизор я смотрю, и еще я инженер по образованию, но про поверхностную проводку первый раз слышу, как и о том, что пожарная служба занимается заменой проводки». Они сразу развернулись и ушли. А я испугалась, начала в нашу энергослужбу звонить, но там никто трубку не взял, хотя до конца рабочего дня была еще пара часов».

«Вчера (28 ноября – прим. НД) пришла ко мне девушка. В форме. Сказала, что из энергонадзора, посмотрела электросчетчик, он у нас в квартире, и говорит: «Готовьте деньги, вам нужно сменить счетчик», – поделилась своей историей другая пенсионерка. – Когда она ушла, я позвонила нашим энергетикам, а они сказали, что никакие счетчики в нашем доме менять не планируют. Дочка потом на меня накричала, что я мошенницу в дом пустила, а как их разберешь?»

Южноуральцы заявляют, что мошенники действуют и на автовокзале «Юность» в Челябинске: «Провожал родственник во вторник (27 ноября – прим. НД), не успели в вокзал зайти, какая-то девица подлетает, корочки какие-то открыла-закрыла и потребовала: «Предъявите паспорта и СНИЛС – проверка документов». Я ей говорю: «Удостоверение ваше еще раз покажите, да так, чтобы я прочитать успел, кто вы такая», а она мне «Всего доброго» и отошла. Я потом увидел, что у них там столик стоял, они у каких-то бабок данные переписывали. Точно – мошенники. Документы только полиция имеет право проверять. Причем, и охрана, и сотрудники вокзала это видели, но никак не пресекали. В доле, что ли?»

В администрации автовокзала «Юность» корреспонденту РИА «Новый День» заявили, что никаких проверок документов в зоне ожидания и кассовых залах не проводится. Бывает, что организуют разные акции: например, налоговая – каждый может проверить, есть ли у него задолженность, но это исключительно по желанию пассажиров, – рассказал сотрудник, пожелавший остаться анонимным. – Но в этом случае мы даем объявления по громкой связи. А так, чтобы кто-то требовал у посетителей документы, такого быть не должно».

«Практически ежедневно в аварийно-диспетчерские службы компании «Газпром газораспределение Челябинск» поступают сообщения от потребителей о визитах якобы работников газовой службы или «горгаза» (названия компаний постоянно меняются), которые убеждают владельцев квартир в необходимости установки приборов учета газа, замены газового оборудования, приобретения по заоблачным ценам абонентских книжек, если же счетчик уже установлен, зачастую предлагают его заменить, ссылаясь на требования законодательства, – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе компании. –

Доверчивые горожане, в первую очередь, пенсионеры, часто поддаются на уговоры и соглашаются приобрести и установить газовые счетчики, краны и гибкую подводку к газовым приборам, причем по ценам, которые значительно превышают реальную стоимость приборов.

АО «Газпром газораспределение Челябинск» информирует:

1. Законодательные акты не обязывают потребителей устанавливать приборы учета газа в квартирах и жилых домах, где имеются только газовые плиты и проточные водонагреватели.

2. Никакие законодательные акты не обязывают устанавливать в квартирах, оборудованных газовыми плитами, бытовые сигнализаторы загазованности.

3. Газовые трубы стояков и краны «на опусках» в многоквартирных являются общедомовым имуществом, и их замена может осуществляться только с ведома и согласия вашей управляющей компании.

4. Все работы по ремонту, замене или переустройству внутриквартирного газового оборудования могут выполняться только специализированной организацией, с которой у собственника квартиры, индивидуального жилого дома или у управляющей организации, обслуживающей дом, заключен письменный договор на техническое обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО сроком не менее, чем на три года с ежегодным обслуживанием.

Самостоятельная замена оборудования его владельцем без привлечения специализированной организации, с которой заключен договор на ТО ВДГО/ВКГО, не допускается.

Правилами пользования газом требуется обязательное уведомление о проведении техобслуживания с указанием даты и времени выполнения работ.

Информирование потребителей, заключивших договоры на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования с АО «Челябинскгоргаз» и АО «Газпром газораспределение Челябинск», осуществляется по телефону с помощью рассылки sms-сообщений, заказными письмами и иными законными способами, позволяющими установить факт получения заказчиком такого уведомления, о дате и времени проведения плановых работ по техобслуживанию не позднее чем за 20 дней до их проведения.

Если остаются сомнения относительно пришедшего сотрудника газовой службы, можно позвонить в управляющую компанию или в службу 04 (с мобильного – 104) и уточнить, проводится ли проверка оборудования по указанному адресу и числится ли в штате организации данный работник».

В компании напоминают, что нередко после визита «лже-газовиков» жильцы вызывают бригаду аварийно-диспетчерской службы с жалобами на запах газа. Были и случаи, когда действия «мастеров»-мошенников приводили к взрыву газо-воздушной смеси.

В пресс-службе Противопожарной службы Челябинской области заявили, что в обязанности их сотрудников не входит проверка какого-либо оборудования или поиск нарушений. «Мы занимаемся только тушением пожаров и профилактикой, то есть обучением населения. Но даже если проводится обучающая беседа, она проводится в каком-нибудь общественном месте, в крайнем случае – во дворе. Попасть в квартиры никто из наших сотрудников не стремится».

В ведомстве напомнили: собственник жилища имеет право вообще никого не пускать на свою территорию.

Челябинск, Светлана Намская

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