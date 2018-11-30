Челябинцы смогут обсудить архитектурную концепцию города

Челябинцам предложили обсудить архитектурную концепцию города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, по поручению главы региона Бориса Дубровского в столице Южного Урала стартовали работы благоустройству городской среды. Над формированием нового облика работают известные российские архитекторы.

Первый исследовательский этап работы был презентован главе региона, представителям профильных ведомств и общественникам 30 октября. По итогу защиты Борис Дубровский поручил союзу архитекторов России перед утверждением концепции обсудить предложенные решения реконструкции города с его жителями.

Оценить участки архитектурной концепции можно на сайте. Сейчас для обсуждения открыты 47 объектов, в планах добавить готовые проекты по изменению центрального парка культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина, парка имени А.С. Пушкина, а также парка имени В.В. Терешковой. Комментарии будут переданы в союз архитекторов России для редактирования проекта, цель которого − сделать так, чтобы Челябинск стал городом повышенной комфортности.

По итогам онлайн-обсуждений, 3 декабря в 17:00 в зале Galaxy отеля Radisson Blu пройдет открытое обсуждение архитектурной концепции с участием губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и разработчиков проекта. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на сайте обсуждения по ссылке.

На сегодняшний день в онлайн обсуждении концепции уже приняли участие больше 150 тысяч человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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