Чтобы снег белым не казался: зиму Южный Урал встретит смогом

В Челябинской области вновь объявили режим НМУ.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, с 1 по 3 декабря на Южном Урале в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями, с 19 часов 1 декабря до 19 часов 3 декабря предупреждение о НМУ первой степени опасности объявлено отдельным предприятиям Челябинской области.

В областном центре режим «черного неба» объявлен с 19 часов 2 декабря. Продлится он сутки.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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