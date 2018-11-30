Москва выделила деньги на реконструкцию аэропорта «Челябинск»

На реконструкцию аэропорта «Челябинск» из федерального бюджета направят более 2 миллиардов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление 28 ноября подписал премьер российского правительства Дмитрий Медведев. Скан документ опубликовал telegram-канал «Молнии Дубровского».

Среди прочих изменений государственной программы «Развитие транспортной системы» документ дополняет перечень мероприятий позицией «Реконструкция аэропортового комплекса «Баландино» (г. Челябинск)». На это из федерального бюджета будет направлено 2 миллиарда 32,2 миллиона рублей: в 2019 году – 1,8 миллиарда рублей, в 2020 – 232,2 миллиона рублей.

За счет средств федерального бюджета должны быть выполнены «строительство нового перрона, строительство (реконструкция) рулёжных дорожек, строительство водосточно-дренажной системы, светосигнального оборудования, объектов электроснабжения, линии связи и управления». Площадь реконструируемых и строящихся объектов (с обочинами) – 236,43 тысячи квадратных метров.

Целью реконструкции обозначена подготовка аэропорта к проведению саммитов ШОС и БРИКС.

Челябинск, Виктор Елисеев

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