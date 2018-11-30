Хакеры выкрали данные полумиллиарда клиентов крупнейшей сети отелей в мире

В интернет утекли данные 500 миллионов клиентов сети отелей Marriott.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об утечке информации сообщили представители Marriott International. По признанию отельеров, всего хакеры могли получить данные о 500 миллионах клиентов гостиничной сети. При этом 327 миллиона учетных записей содержат имя, дату рождения, пол, номер телефона, номер паспорта, адрес электронной почты и почтовый адрес, а некоторые – еще и данные банковских карт, правда, в зашифрованном виде.

Служба внутренней безопасности Marriott International зафиксировала несанкционированный доступ к системе бронирования в начале сентября, хотя утечка могла начаться еще в 2014 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на компанию. Злоумышленники не только скопировали данные о клиентах, но и попытались удалить их из системы бронирования. Однако последнее им не удалось.

Компания сообщила о произошедшем в полицию. После того, как об атаке стало известно, за день в ходе предварительных торгов на Нью-Йоркской бирже акции крупнейшей в мире гостиничной сети упали в цене на 5,6%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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