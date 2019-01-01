Магнитогорцам, пострадавшим от взрыва, восстановят паспорта в течение дня

Жители Магнитогорска, утратившие документы в результате взрыва и обрушения дома, восстановят их в течение сегодняшнего дня: «Утраченные паспорта гражданина РФ будут восстановлены в течение двух-трех часов с момента обращения. Паспортный стол сегодня работает с 9 часов. Граждане не будут оплачивать госпошлину», – заявили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Как уже сообщал «Новый День», 31 декабря около 6 часов утра в доме №164 по улице Карла Маркса, в подъезде №7, произошел взрыв. Через некоторое время подъезд обрушился. На данный момент из-под завалов извлечено 12 человек: семеро из них погибли, пятеро госпитализированы. Установлено местонахождения еще 71 жильца, судьба 37 человек, живших в подъезде, до сих пор неизвестна. Аварийно-спасательные работы проводятся круглосуточно, но шансов найти людей живыми практически не осталось – ночью температура воздуха в Магнитогорске опустилась ниже минус 27 градусов.

По данным ГУ МЧС РФ по Челябинской области, за прошедшие сутки при помощи инженерной техники на полигон твёрдых бытовых отходов Магнитогорска вывезено 37 самосвалов мусора общим объёмом 370 м3.

При помощи мобильного диагностического комплекса «Стрела» проведено обследование строительных конструкций пяти подъездов. Специалисты обрабатывают результаты. Уже сейчас можно сказать, что разрушено 26 квартир, и угроза дальнейшего обрушения части здания остается.

Напомним, по факту взрыва и обрушения жилого дома в Магнитогорске Следственный комитет возбудил уголовное дело (ч. 3 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Основная версия – взрыв бытового газа. Следователи изымают фрагменты газовых плит из разрушенных квартир.

Для ликвидации последствий ЧП в Магнитогорске создана правительственная комиссия, ее возглавил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

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