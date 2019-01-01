В Челябинской области объявлен траур в связи с трагическими событиями в Магнитогорске. Число погибших увеличилось до 8.

Как уже сообщал «Новый День», 31 декабря около 6 часов утра в доме №164 по улице Карла Маркса, в подъезде №7, произошел взрыв. Через некоторое время подъезд обрушился. На данный момент из-под завалов извлечено 13 человек, 8 из них погибли – восьмое тело смогли достать сегодня днем. До сих пор не известна судьба 36 жителей подъезда. Аварийно-спасательные работы проводятся круглосуточно, но шансов найти людей живыми практически не осталось – ночью температура воздуха в Магнитогорске опустилась ниже минус 27 градусов.

Согласно распоряжению губернатора Бориса Дубровского, 2 января объявляется днем траура. На территории Челябинской области будут приспущены государственные и региональные флаги, учреждениям, организациям и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить 2 января развлекательные мероприятия и передачи.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 01.01.19

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