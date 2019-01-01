В Магнитогорске приостановили разбор завалов обвалившегося подъезда дома №164 по улице Карла Маркса.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС России по Челябинской области, правительственная комиссия в ходе детального анализа состояния здания по его визуальному осмотру и данным специальных приборов, приняла решение о демонтаже нависающих конструкций и стены 7 подъезда.

«Появилась реальная угроза обрушения еще одной части здания. Стена 7 подъезда теряет устойчивость, продолжать работу в таких условиях не представляется возможным», – заявил глава МЧС России Евгений Зиничев. По предложению специалистов Минстроя России предложено начать демонтаж с разбора верхних этажей, постепенно опускаясь вниз. Во избежание последствий обрушения, принято решения на 40 м расширить территорию оцепления. «Спасателей будут поднимать в люльке на кране с противоположной стороны дома. Будут срезаться нависающие конструкции. Задача сложная, требует повышенного внимания и квалификации», – добавил Зиничев.

Между тем, по решению губернатора Бориса Дубровского жителям, чьи квартиры пострадали во время взрыва, до момента решения вопроса с постоянным жильем будет предоставлена на выбор одна из двух форм поддержки: бесплатное общежитие или компенсация за съём жилья в течение трех месяцев на сумму до 15 тысяч рублей в месяц.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 01.01.19

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