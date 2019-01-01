Число погибших в Магнитогорске увеличилось до девяти

В Магнитогорске из-под завалов обрушившегося дома извлекли еще два тела. Таким образом, число погибших увеличилось до 9 человек.

Как уже сообщал «Новый День», 31 декабря около 6 часов утра в доме №164 по улице Карла Маркса, в подъезде №7, произошел взрыв. Через некоторое время подъезд обрушился. На данный момент из-под завалов извлечено 15 человек, 9 из них погибли. 11-месячного мальчика нашли сегодня живым. Малыш в тяжелом состоянии отправлен спецрейсом в Москву.

До сих пор не известна судьба 34 жителей подъезда. 2-е января в Челябинской области объявлено днем траура.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 01.01.19

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